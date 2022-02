Mercredi découverte des métiers du numérique et de la conception 3D Centre Social,5 rue Georges Millandy – Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Centre Social, 5 rue Georges Millandy – Meudon-la-Forêt, le mercredi 30 mars à 13:45

Au programme : • Rencontre et échanges avec le manager du Lab, inforgraphiste et modeleur 3D. • Atelier collectif de conception 3D. Infos : • mercredi 30 mars • rdv au centre social, 5 rue Georges Millandy à 13h45. Le centre social organise pour les jeunes de 13 à 18 ans une visite au “Lab”, la fabrique numérique et impression 3D de Meudon. Centre Social,5 rue Georges Millandy – Meudon-la-Forêt 5 rue Georges Millandy Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

