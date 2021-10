Marseille Montevideo Bouches-du-Rhône, Marseille Mercredi de Montévidéo – Silvio Milone ak Dj Reggiani Montevideo Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Mercredi de Montévidéo – Silvio Milone ak Dj Reggiani Montevideo, 20 octobre 2021, Marseille. Mercredi de Montévidéo – Silvio Milone ak Dj Reggiani

Montevideo, le mercredi 20 octobre à 21:00

DJ set Silvio Milone aka Reggiani est un artiste audiovisuel, réalisateur, photographe, compositeur, dj, percussionniste, poète, guérisseur… Avant d’avoir approché une table de mixage, il apprend la derbouka, le djembé et la batterie depuis son enfance. Nourrie de musique électronique de Johannesbourg à Berlin en passant par Détroit, la recherche musicale de Silvio s’axe autour de la pulsation primordiale du beat: repousser les animaux sauvages dans la nuit noire, la danse et la transe. A l’écoute on ressent l’influence des percussions et rythmiques du monde entier. Ces pulsations entêtantes se parent de nappes nourries de musiques du monde, de chants traditionnels ou ancestraux. SoundCloud : [https://soundcloud.com/reggiani](https://soundcloud.com/reggiani) Entrée libre Bar et petite restauration avec Sam Kitchen dès 19h30 ♫DJ SET♫ Montevideo 3, impasse montévidéo, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-20T21:00:00 2021-10-20T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Montevideo Adresse 3, impasse montévidéo, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Montevideo Marseille