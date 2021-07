Frasne Frasne Doubs, Frasne Mercredi d’accueil – Fondue au comté Frasne Frasne Catégories d’évènement: Doubs

Frasne

Mercredi d’accueil – Fondue au comté Frasne, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Frasne. Mercredi d’accueil – Fondue au comté 2021-07-07 – 2021-07-07

Frasne Doubs 7 EUR À partir de 20h.

Organisé par le Comité des Fêtes de Frasne.

13€ /ad, 7€ (-12 ans).

Groupes de 10 personnes : un responsable sera demandé pour régler la totalité du paiement du groupe.

Réservations par téléphone de 17h à 19h du lundi au vendredi jusqu’au lundi précédant la manifestation (avant 19h). +33 7 68 96 45 07 À partir de 20h.

Organisé par le Comité des Fêtes de Frasne.

13€ /ad, 7€ (-12 ans).

Groupes de 10 personnes : un responsable sera demandé pour régler la totalité du paiement du groupe.

Réservations par téléphone de 17h à 19h du lundi au vendredi jusqu’au lundi précédant la manifestation (avant 19h). dernière mise à jour : 2021-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Frasne Étiquettes évènement : Autres Lieu Frasne Adresse Ville Frasne lieuville 46.87999#6.14759