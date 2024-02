Mercredi Culturel au Trait d’Union Vézac, mercredi 22 mai 2024.

Mercredi Culturel au Trait d’Union Vézac Dordogne

Viens finir tes Mercredi aux cotés de @chocval notre experte sexologue clinicienne.

Le but de ces rendez-vous: pouvoir parler de sexualité en toute simplicité , avec neutralité et bienveillance. La

Que vous soyez un homme, une femme, en couple , solo quelque soit votre genre et orientation sexuelle, votre âge et votre culture, vous êtes les bienvenu.es .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22 19:30:00

fin : 2024-05-22 21:00:00

Trait d’Union

Vézac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine info.letraitdunion@yahoo.com

L’événement Mercredi Culturel au Trait d’Union Vézac a été mis à jour le 2024-01-30 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir