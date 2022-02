Mercredi créatif spécial Ludophones Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’évènement: île de France

Mercredi créatif spécial Ludophones Médiathèque Marguerite Yourcenar, 18 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 18 mai 2022

de 16h00 à 17h00

gratuit

Pour les enfants curieux. Nous vous proposons de découvrir des gourmandises musicales aux couleurs acidulées ! Venez écouter des drôles d’instruments et les essayer ! Taper, frotter, secouer pour des sons originaux et ludiques. Mercredi 18 mai à 16h Pour les enfants à partir de 7 ans. Entrée libre dans la limite des places disponibles Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray Paris 75015

