des bibliothécaires Un mercredi créatif spécial autour du thème de l’eau Chaque participant pourra créer sa suspension, un joli parapluie, et sa guirlande, de gouttes d’eau et de flocons ! Mercredi 20 septembre de 16h à 17h

des bibliothécaires Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

