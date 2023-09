Mercredi créatif spécial Japon ! Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 6 décembre 2023, Paris.

Le mercredi 06 décembre 2023

de 16h00 à 17h00

.Public enfants adolescents. A partir de 7 ans. gratuit

Inscriptions à partir du 6 novembre auprès des bibliothécaires ou sur https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

Pour ce mercredi créatif un peu spécial, nous voyagerons au pays du Soleil levant !

Découpages, collages et assemblages nous emmèneront au pays des origamis et des fleurs de cerisiers. A cette occasion venez réaliser de jolis éventails et autres pliages colorés !

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d'Alleray 75015 Paris

Contact : +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr

Médiathèque Marguerite Yourcenar