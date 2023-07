Mercredi créatif spécial : Gustave Eiffel ! Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Mercredi créatif spécial : Gustave Eiffel ! Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 18 octobre 2023, Paris. Le mercredi 18 octobre 2023

de 16h00 à 17h00

Public enfants. A partir de 8 ans. gratuit

des bibliothécaires Un mercredi créatif spécial pour créer ta propre Tour Eiffel en paper toys ! Chaque participant pourra assembler et construire sa Tour Eiffel en 3 dimensions ! Mercredi 18 octobre de 16h à 17h

Salle

d’animation (niveau +1) À partir de 8

ans Sur

inscription à partir du mardi 19 septembre sur www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès

des bibliothécaires Cet atelier créatif vous est proposé dans le cadre d’une programmation culturelle commune des bibliothèques du sud-ouest parisien

(7ème, 14ème et 15ème) autour du thème de Gustave Eiffel lors du 2é semestre 2023. Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

