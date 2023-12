Mercredi créatif Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Mercredi créatif Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 31 janvier 2024 16:00, Paris. Le mercredi 31 janvier 2024

de 16h00 à 17h00

.Public enfants. A partir de 7 ans. gratuit entrée libre dans la limite des places disponibles Si vous aimez dessiner, découper, coller, créer ou jouer, ces mercredis créatifs sont faits pour vous ! Nous vous proposons plein d’activités différentes à chaque séance : atelier créatif, jeux vidéos, jeux de société… mercredi 31 janvier de 16h à 17h, Salle d’animation (niveau +1) Entrée libre pour les enfants à partir de 7 ans Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/

Marguerite Yourcenar Mercredis créatifs Détails Heure : 16:00 Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75015 Lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar Adresse 41, rue d'Alleray Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris latitude longitude 48.83680697942,2.30348101924335

Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/