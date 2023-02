Mercredi créatif : île en pop-up ! Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Mercredi créatif : île en pop-up ! Médiathèque Marguerite Yourcenar, 29 mars 2023, Paris. Le mercredi 29 mars 2023

de 16h00 à 17h00

. gratuit Inscriptions à partir du 1er mars sur www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires Un mercredi créatif spécial pop-up autour du thème des îles ! L’atelier propose de concevoir une carte pop-up, mise en volume grâce à des techniques de pliage, découpage et collage du papier. Chaque participant pourra personnaliser son propre pop-up : ile au trésor ou ile paradisiaque, voilier ou bateau de pirates, dauphins ou requins ! à toi de choisir ! Mercredi 29 mars 2023 de 16h à 17h Salle d’animation (niveau +1) À partir de 8 ans Sur inscription à partir du 1er mars sur www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires La thématique « Mille et une îles « à la médiathèque Marguerite Yourcenar, c’est aussi : une exposition : en rez-de-jardin dans l’espace Arts de la médiathèque et au 1er étage, du 7 mars au 14 avril 2023 aux horaires d’ouverture de la médiathèque. un ciné-concert : le vendredi 31 mars 2023 à 19h, autour du film « Le secret du bonheur » de Maurice Tourneur (1919) et deux Heures musicales : « les îles mystérieuses »le samedi 11 mars 2023 à 10h30 & « la possibilité d’une île »le samedi 15 avril 2023 à 10h30 Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 0145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

Mila

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar Adresse 41, rue d'Alleray Ville Paris lieuville Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Departement Paris

Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Mercredi créatif : île en pop-up ! Médiathèque Marguerite Yourcenar 2023-03-29 was last modified: by Mercredi créatif : île en pop-up ! Médiathèque Marguerite Yourcenar Médiathèque Marguerite Yourcenar 29 mars 2023 Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Paris

Paris Paris