Meudon Centre social Millandy Hauts-de-Seine, Meudon Mercredi-créa en famille « Labo-philo sur l’Égalité Fille-Garçon » Centre social Millandy Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Mercredi-créa en famille « Labo-philo sur l’Égalité Fille-Garçon » Centre social Millandy, 10 mars 2021-10 mars 2021, Meudon. Mercredi-créa en famille « Labo-philo sur l’Égalité Fille-Garçon »

Centre social Millandy, le mercredi 10 mars à 14:30

Venez participer avec vos enfants à un après-midi consacré à l’Égalité Fille-Garçon, différentes petites animations vous seront proposées (lecture d’album jeunesse, Quiz, discussion, mini activité manuelle etc.). Atelier animé par Audrey Vassal, animatrice socio-éducative et Référente famille * Pour la santé de toutes et tous, merci d’appliquer et de respecter les gestes barrières.

Gratuit, sur inscription

Parentalité Centre social Millandy 5-rue Georges Millandy à Meudon-la-forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-10T14:30:00 2021-03-10T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Centre social Millandy Adresse 5-rue Georges Millandy à Meudon-la-forêt Ville Meudon