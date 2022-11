MERCREDI CONTÉ La Meilleraie-Tillay La Meilleraie-Tillay Catégories d’évènement: La Meilleraie-Tillay

Vende

MERCREDI CONTÉ La Meilleraie-Tillay, 16 novembre 2022, La Meilleraie-Tillay. MERCREDI CONTÉ

6 Rue Serpentine Médiathèque Andrée CHEDID La Meilleraie-Tillay Vende Médiathèque Andrée CHEDID 6 Rue Serpentine

2022-11-16 – 2022-11-16

Médiathèque Andrée CHEDID 6 Rue Serpentine

La Meilleraie-Tillay

Vende Les enfants de 3 à 6 ans sont invités à venir découvrir des histoires sur la richesse de la différence. Ces histoires sont souvent tendres, parfois drôles, en tous cas, elles ne laissent pas insensibles. Mercredi conté – Le Handicap Médiathèque Andrée CHEDID 6 Rue Serpentine La Meilleraie-Tillay

dernière mise à jour : 2022-11-09 par

Détails Catégories d’évènement: La Meilleraie-Tillay, Vende Autres Lieu La Meilleraie-Tillay Adresse La Meilleraie-Tillay Vende Médiathèque Andrée CHEDID 6 Rue Serpentine Ville La Meilleraie-Tillay lieuville Médiathèque Andrée CHEDID 6 Rue Serpentine La Meilleraie-Tillay Departement Vende

La Meilleraie-Tillay La Meilleraie-Tillay Vende https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-meilleraie-tillay/

MERCREDI CONTÉ La Meilleraie-Tillay 2022-11-16 was last modified: by MERCREDI CONTÉ La Meilleraie-Tillay La Meilleraie-Tillay 16 novembre 2022 6 Rue Serpentine Médiathèque Andrée Chedid La Meilleraie-Tillay Vende La Meilleraie-Tillay Vende

La Meilleraie-Tillay Vende