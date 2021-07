Nanterre Vive les Groues ! Hauts-de-Seine, Nanterre Mercredi- Co-PAINS : des pizzas et des copains ! Vive les Groues ! Nanterre Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Nanterre

Mercredi- Co-PAINS : des pizzas et des copains ! Vive les Groues !, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Nanterre. Mercredi- Co-PAINS : des pizzas et des copains !

du mercredi 14 juillet au mercredi 28 juillet à Vive les Groues !

Un nouveau format pour les traditionnels mercredi des Co-Pains. Régalez vous dès 9h avec des pizzas préparées avec amour par Louise. Premier arrivé premier servi ! Si vous souhaitez mettre la main à la pâte et apprendre à dompter le four à bois, vous pouvez venir aider à préparer les pizzas.

8€ la pizza

Les mercredi, c’est pizza ! Vive les Groues ! 290 rue de la Garenne 92000 Nanterre Nanterre Quartier du Parc Nord Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T19:30:00 2021-07-14T22:00:00;2021-07-21T19:30:00 2021-07-21T22:00:00;2021-07-28T19:30:00 2021-07-28T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Nanterre Étiquettes évènement : Autres Lieu Vive les Groues ! Adresse 290 rue de la Garenne 92000 Nanterre Ville Nanterre lieuville Vive les Groues ! Nanterre