La Ferme de Paris propose un mercredi par mois, des chantiers participatifs destinés à toute la famille. Nous vous accueillons pour un chantier participatif familial le mercredi 11 janvier de 14h à 16h. Merci de remplir un formulaire par personne, y compris pour les enfants, lesquels doivent être accompagnés d’au moins un adulte. Nos activités sont toujours maintenues même en cas de pluie. Elles ne le seront pas en cas de tempête, nous vous préviendrons à l’avance en cas d’annulation. Inscriptions ICI. Ferme de Paris 1 route du Pesage 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597

