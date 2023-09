Mercredi c’est tout vert à la Ferme de Paris Ferme de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Mercredi c’est tout vert à la Ferme de Paris Ferme de Paris Paris, 18 octobre 2023, Paris. Le mercredi 18 octobre 2023

de 14h30 à 16h30

.Tout public. A partir de 4 ans. gratuit Atelier familial

La Ferme de Paris propose un mercredi par mois, des chantiers participatifs destinés à toute la famille. Nous vous accueillons lors de notre ouverture du mercredi pour notre petit chantier participatif familial le mercredi 18 octobre de 14h30 à 16h30 (en libre et en continu). Quels sont les gestes pour l’entretien du potager? Quelles sont les récoltes du moment? Quels semis pour cette saison? Nos activités sont toujours maintenues même en cas de pluie. Elles ne le seront pas en cas de tempête. Ferme de Paris 1 route du Pesage 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597

