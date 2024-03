MERCREDI C’EST SPORT Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle Limoges, mardi 18 juin 2024.

MERCREDI C’EST SPORT Un récit sur les relations mère / fils avec des dialogues vifs et argumentés, de l’humour et de l’espoir car, finalement, chacun peut trouver une activité à son goût. 18 et 19 juin Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle 10€ plein tarif / 8€ enfants et (adhérents Ex7 / CCM, groupes de + de 10 personnes, étudiants, demandeurs d’emploi) / 3€ passerelle culturelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-18T10:00:00+02:00 – 2024-06-18T11:00:00+02:00

Fin : 2024-06-19T19:00:00+02:00 – 2024-06-19T20:00:00+02:00

Barbaque Compagnie

Adaptation de Mercredi c’est sport de Thomas Gornet (éditions du Rouergue,

Collection ZigZag)

Conception et interprétation Caroline Guyot et Thomas Gornet

Zouz n’aime pas le sport. Vraiment pas ! Courir derrière un ballon, il déteste ça. Mais sa mère ne veut rien entendre. Mercredi prochain, il ira au foot. Et s’il n’aime pas le foot, elle l’inscrira au handball. Ou à la gym. Et pourquoi pas à la boxe thaïlandaise ? Mercredi après mercredi, Zouz se demande ce que sa mère va pouvoir encore inventer. Peut-être une bonne surprise ?

UN ROMAN UN SPECTACLE

Le personnage principal de cette histoire, Zouz, est attachant, tendre et drôle.

L’identification est totale, et, grâce à ce personnage, on revit nos petites et grandes expériences sportives.

Comme toujours dans la compagnie, notre choix s’est orienté vers un texte tous publics, parce que s’il est d’abord destiné aux enfants, on retrouve en tant qu’adulte des sensations pas si lointaines que ça.

La culture physique, oui. Mais pas que ! Après tout, le sport peut se vivre de mille et une façons.

Thomas nous fait vivre des situations, rencontrer des personnages parfois grotesques, mais tellement drôles ! Tout comme Zouz, on arrive dans un nouveau lieu, on découvre un nouveau sport, on a peur, on rit… Et on va traverser, d’essai en essai, de mercredi en mercredi, tout un tas de sports différents, jusqu’à trouver le bon.

Et si le théâtre nous emmenait bien au-delà de ce qu’on imagine quand on a 8, 9 ou 77 ans ?

Durée 1h

Réservations au 05 55 77 37 50 ou par mail : expression7@wanadoo.fr

(Proposé par Expression 7)

Centre culturel Jean-Gagnant – Petite salle 7 avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

#théâtre #Expression7

