Mercredi c’est spectacle ! « Le jour où Maja devînt une étoile » de la Cie Marmouzik Haguenau, 16 mars 2022, Haguenau.

2022-03-16 15:00:00 – 2022-03-16 15:40:00

Haguenau Bas-Rhin

EUR Entre contes et chansons traditionnelles, Catherine Le Flochmoan vous entraîne dans l’imaginaire des Contes Nordiques peuplés d’elfes, de trolls et d’autres êtres inquiétants. Au programme, trois contes traditionnels issus des répertoires suédois et islandais, pour faire voyager petits et grands, dans un univers glacé, étrange et maléfique…

Durée 40 minutes. A partir de 5 ans.

+33 3 88 06 91 14

