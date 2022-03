Mercredi c’est spectacle ! « Kazu et les hommes volants » de la Cie Singe Diesel Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Haguenau

Mercredi c’est spectacle ! « Kazu et les hommes volants » de la Cie Singe Diesel Haguenau, 27 avril 2022, Haguenau. Mercredi c’est spectacle ! « Kazu et les hommes volants » de la Cie Singe Diesel Haguenau

2022-04-27 – 2022-04-27

Haguenau Bas-Rhin EUR Bienvenue dans l’atelier de marionnettes de Juan Perez Escala. Les histoires qu’il va nous raconter ne sont pas des histoires, ni des poèmes. Pas vraiment des haïkus. Inspirés par la microfiction d’Amérique du Sud, Juan nous livre ses « Kazus », et nous emporte dans le réalisme magique, où l’amour, la vie, la mort

s’entrelacent. Chaque spectateur a la liberté d’imaginer et d’interpréter les kazus à sa façon. Marionnettes, musique et dessin en live se télescopent pour offrir une poésie émouvante et philosophique.

Durée 45 minutes. A partir de 8 ans. +33 3 88 06 91 14 Bienvenue dans l’atelier de marionnettes de Juan Perez Escala. Les histoires qu’il va nous raconter ne sont pas des histoires, ni des poèmes. Pas vraiment des haïkus. Inspirés par la microfiction d’Amérique du Sud, Juan nous livre ses « Kazus », et nous emporte dans le réalisme magique, où l’amour, la vie, la mort

s’entrelacent. Chaque spectateur a la liberté d’imaginer et d’interpréter les kazus à sa façon. Marionnettes, musique et dessin en live se télescopent pour offrir une poésie émouvante et philosophique.

Durée 45 minutes. A partir de 8 ans. Haguenau

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Haguenau Autres Lieu Haguenau Adresse Ville Haguenau lieuville Haguenau Departement Bas-Rhin

Haguenau Haguenau Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/haguenau/

Mercredi c’est spectacle ! « Kazu et les hommes volants » de la Cie Singe Diesel Haguenau 2022-04-27 was last modified: by Mercredi c’est spectacle ! « Kazu et les hommes volants » de la Cie Singe Diesel Haguenau Haguenau 27 avril 2022 Bas-Rhin Haguenau

Haguenau Bas-Rhin