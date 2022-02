Mercredi c’est l’été Haguenau, 29 juin 2022, Haguenau.

Mercredi c’est l’été Haguenau

2022-06-29 15:00:00 – 2022-06-29

Haguenau Bas-Rhin Haguenau

EUR Dernier spectacle de l’année scolaire avec Vladimir Spoutnik et sa BUBBLE BOOM, la teuf des 4-8 ans qui faiot kiffer les parents

Comme une envie de danser et se trémousser par une belle après-midi de printemps ? Ramenez les mioches, la marmaille et les minots pour La Bubble Boum ! Mais attention : pour venir danser, mieux vaudra être déguisé. Le thème de la journée ? La Vie Aquatique, de Wes Anderson. Venez-vous dandiner en famille entre la piscine et sa pêche aux canards, le bathyscaphe et ses bulles fascinantes et hypnotiques qui s’envolent, les batailles de pistolets à eau, le bar à sirop, les petites bulles à souffler soi-même… et la musique, bien sûr, distillée par Vladimir « Steeve Zissou » Spoutnik, commandant de bord, flanqué de son poisson rouge et de son fidèle second, Bubble Dom. Toi aussi, ramène tes palmes, ton masque, ton tuba, ton short de bain, ton bonnet rouge, ton scaphandre ou ta tenue de plongée ! Ca va faire des bulles !

+33 3 88 06 91 14

dernière mise à jour : 2022-02-10 par Office de tourisme de Haguenau