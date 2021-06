Mercredi c’est Distillerie Croignon, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Croignon.

Mercredi c’est Distillerie 2021-07-14 19:00:00 – 2021-09-08

Croignon Gironde Croignon

Au Château Lartigue Cèdres on produit des vins mais aussi des spiritueux

artisanaux qui sont distillés sur place : la Fine Bordeaux et le Gin.

Dans une ambiance sympathique et authentique, profitez de nos apéritifs vignerons : food-trucks locaux, dégustations…

Tous les mercredis du 14 juillet au 8

septembre, à partir de 19h

