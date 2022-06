Mercredi au perchoir, atelier estival Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Mercredi au perchoir, atelier estival Pau, 3 août 2022, Pau. Mercredi au perchoir, atelier estival

19 Avenue Gaston Lacoste La Forge Moderne : atelier 8bis Pau Pyrénées-Atlantiques

2022-08-03 – 2022-08-03

La Forge Moderne : atelier 8bis 19 Avenue Gaston Lacoste

Pau

Pyrénées-Atlantiques EUR 40 Découverte du gaufrage en estampe.

Expérimentation et stimulation de l’imaginaire à travers les sens. A partir de 5 ans.

Atelier en duo parent/enfant. 40€ Le perchoir

La Forge Moderne : atelier 8bis 19 Avenue Gaston Lacoste Pau

