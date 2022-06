Mercredi au perchoir, atelier estival

2022-08-31 – 2022-08-31 EUR 40 Découverte du pochoir en peinture.

Expérimentation ludique à travers les formes et les couleurs. A partir de 5 ans.

Atelier en duo parent/enfant. 40€ Découverte du pochoir en peinture.

Atelier en duo parent/enfant. 40€

