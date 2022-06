Mercredi after plage Deauville Deauville Catégories d’évènement: Calvados

Deauville

Mercredi after plage Deauville, 13 juillet 2022, Deauville. Mercredi after plage

Les Franciscaines-Deauville Deauville Calvados

2022-07-13 18:30:00 18:30:00 – 2022-09-07 22:00:00 22:00:00 Deauville

Calvados Classé parmi les 10 nouvelles tables de musées qui nous régalent, Le Réfectoire propose spécialement pour l’été un rendez-vous incontournable. Chaque mercredi, dans une ambiance musicale, venez partager les meilleurs cocktails, vins, et tapas !

Profitez d’animations pour tous et d’une visite nocturne de l’exposition « Van Dongen : Deauville me va comme un gant » Classé parmi les 10 nouvelles tables de musées qui nous régalent, Le Réfectoire propose spécialement pour l’été un rendez-vous incontournable. Chaque mercredi, dans une ambiance musicale, venez partager les meilleurs cocktails, vins, et tapas !… +33 2 61 52 29 40 Classé parmi les 10 nouvelles tables de musées qui nous régalent, Le Réfectoire propose spécialement pour l’été un rendez-vous incontournable. Chaque mercredi, dans une ambiance musicale, venez partager les meilleurs cocktails, vins, et tapas !

Profitez d’animations pour tous et d’une visite nocturne de l’exposition « Van Dongen : Deauville me va comme un gant » Deauville

dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Deauville Other Lieu Deauville Adresse Les Franciscaines-Deauville Deauville Calvados Ville Deauville lieuville Deauville Departement Calvados

Deauville Deauville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/deauville/

Mercredi after plage Deauville 2022-07-13 was last modified: by Mercredi after plage Deauville Deauville 13 juillet 2022 Les Franciscaines-Deauville Deauville Calvados

Deauville Calvados