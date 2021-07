Digoin Digoin Digoin, Saône-et-Loire Mercredi à vélo Digoin Digoin Catégories d’évènement: Digoin

Mercredi à vélo Digoin, 7 juillet 2021

Balade de Digoin à Bourbon-lancy puis retour – durée à la journée – distance 70 km – Repas du midi au restaurant à la charge de chaque participant – visite du « vieux Bourbon »

Catégories d'évènement: Digoin, Saône-et-Loire
Lieu Digoin