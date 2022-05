Mercredi à la Ferme Fougerolles, 27 juillet 2022, Fougerolles.

Mercredi à la Ferme Fougerolles

2022-07-27 15:00:00 – 2022-07-27

Fougerolles Indre Fougerolles

Aujourd’hui, découverte de Claire des prés. Entre 3 étangs et des haies bocagères, venez vous familiariser avec les plantes aromatiques et médicinales produits de manière naturelle et biologique, puis séchées et transformées sous forme de tisanes, pâtes et biscuits aromatisés, sirops…

Chaque mercredi, venez découvrir une ferme du Pays de George Sand, une dégustation à l’issue de la visite vous fera définitivement succomber au charme des produits de la région.

+33 2 54 48 22 64

ADAR CIVAM

Fougerolles

