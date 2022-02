Mercredi 9 Mars ecole aimé cesaire Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

ecole aimé cesaire, le mercredi 9 février à 07:30

**MATIN** ——— _**Enfants scolarisés à Césaire**_** Groupe de la classe de Maitresse Malika/Annabel/Sandrine** * Création de Pot de Fleurs * Kim gout **Groupe de maitresse Agnes/Mathilde/Estelle** * Photomaton du jardinier 2/2 * Jeu de Lapin Carotte **Enfants Scolarisés dans une autre école** * Création La grenouille * Jeu du radeau **APRES MIDI** ————– _**Enfants scolarisés à Césaire**_** Groupe de la classe de Maitresse Malika/Annabel/Sandrine** * Pince à linge Fleurs **Groupe de maitresse Agnes/Mathilde/Estelle** * Fresque de la serre 2/3 **Enfants Scolarisés dans une autre école** * Confection de la coccinelle 3D Thématique :Découverte du territoire et de l’environnement ecole aimé cesaire rue francoise dolto villenave d’ornon Villenave-d’Ornon Gironde

2022-02-09T07:30:00 2022-02-09T18:30:00

