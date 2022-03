Mercredi 9 mars 2022 ALSH espace d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Mercredi 9 mars 2022 ALSH espace d’Ornon, 9 mars 2022, Villenave-d'Ornon. Mercredi 9 mars 2022

ALSH espace d’Ornon, le mercredi 9 mars à 07:30

Planning pour Michelet ———————- ### Matin Yoga Carte infinie Parcours Sportif ### Après-midi Tir à l’arc Déco carnaval Petits jeux Planning pour Jaurès ——————– ### Matin Masques et affiches carnaval Badminton Gamelle ### Après-midi Modelage Médiathèque Masques fleuris Planning pour Moulin & + ———————— ### Matin Médaillon runique Pantin viking ### Après-midi Boulet de canon ALSH Mercredi Espace d’Ornon ALSH espace d’Ornon complexe sportif de la piscine, Route de Léognan, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T07:30:00 2022-03-09T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu ALSH espace d'Ornon Adresse complexe sportif de la piscine, Route de Léognan, 33140 Villenave-d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville ALSH espace d'Ornon Villenave-d'Ornon Departement Gironde

ALSH espace d'Ornon Villenave-d'Ornon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenave-dornon/

Mercredi 9 mars 2022 ALSH espace d’Ornon 2022-03-09 was last modified: by Mercredi 9 mars 2022 ALSH espace d’Ornon ALSH espace d'Ornon 9 mars 2022 ALSH espace d'Ornon Villenave-d'Ornon Villenave-d'Ornon

Villenave-d'Ornon Gironde