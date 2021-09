Villenave-d'Ornon ALSH La Fontaine Gironde, Villenave d'Ornon Mercredi 6 octobre: Les animaux en voie d’extinction ALSH La Fontaine Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Mercredi 6 octobre: Les animaux en voie d’extinction ALSH La Fontaine, 6 octobre 2021, Villenave-d'Ornon. Mercredi 6 octobre: Les animaux en voie d’extinction

ALSH La Fontaine, le mercredi 6 octobre à 07:30

MATIN —– ### Groupe Jean Jaurès • Création de tortues • Safari photo ### Groupe La Fontaine • Création de flamand rose • Jeu: La course du kakapo APRES-MIDI ———- ### Groupe Jean Jaurès • Confection de la banquise 2/2 • Jeu : qui mange qui ? ### Groupe La Fontaine • Jeu : replace ton animal • Création de pingouin

Veuillez fournir une gourde nominatives à vos enfants ainsi que des chaussons et des vêtements de rechanges nominatifs. Nous avons également besoin de mouchoirs et de lingettes. Merci

Durant 7 semaines, les enfants pourront découvrir et être sensibiliser aux animaux en voie d’extinction ALSH La Fontaine Rue Alfred Nobel, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T07:30:00 2021-10-06T18:30:00

