Villenave d'Ornon

Mercredi 5 Janvier : Journée pyjama

ALSH La Fontaine, le mercredi 5 janvier 2022 à 07:30

MATIN —– ### Jean Jaurès : • Sculpture de sable • Jeu : Evite les déchets • Création de tortues ### La Fontaine : • Jeu : poissons pêcheurs • Tortues, crabes, baleine • La pêche aux déchets APRES-MIDI ———- ### Défilés des pyjamas et doudous

Veuillez fournir une gourde nominatives à vos enfants ainsi que des chaussons et des vêtements de rechanges nominatifs. Nous avons également besoin de mouchoirs et de lingettes. Merci

C’est le retour des vacances, pour cela nous organisons une journée pyjama. Le principe: amenez votre enfant en pyjama et avec son doudou. Nous organiserons un défilé l’après-midi même. ALSH La Fontaine Rue Alfred Nobel, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

2022-01-05T07:30:00 2022-01-05T18:30:00

