ALSH Joliot-Curie, le mercredi 31 mars à 07:30

**Classes 1 & 2 :** Casques, bourses d’or et masques de loup. **Classes 3 & 4 :** Bracelets, masques de vikings et jeu « Vikings rouges contre Vikings bleus ». **Classes 5 & 6 :** Boucliers, colliers et jeu « Bootcamp vikings ». Costumes de Vikings ALSH Joliot-Curie Avenue du Général Castelnau, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-31T07:30:00 2021-03-31T18:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Villenave d'Ornon Autres Lieu ALSH Joliot-Curie Adresse Avenue du Général Castelnau, 33140 Villenave d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon