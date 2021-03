Villenave-d'Ornon ALSH La Fontaine Villenave d'Ornon Mercredi 31 Mars : Bienvenue sur Animatus ALSH La Fontaine Villenave-d'Ornon Catégorie d’évènement: Villenave d'Ornon

le mercredi 31 mars à 07:30

Matin

—– ### _Groupe Externe :_ Parcours en apesanteur ### _Groupe Jean Jaurès :_ • Création lunettes de l’espace

• Jeu : Voyage dans le système solaire ### _Groupe La Fontaine :_ • Création d’extra-terrestre

• Jeu : la course aux planètes Après-midi

———- ### _Groupe Externe :_ Création d’un tic tac toe de l’espace ### _Groupe Jean Jaurès :_ • Création de pierres lumineuses

• Jeu : Les anneaux de Saturne ### _Groupe La Fontaine :_ • Création d’antenne d’extra-terrestre

• Le système solaire

N’oubliez pas d’équiper vos enfants de gourdes nominatives, merci.

Chaque semaine les enfants découvrent une planète de notre système solaire et pourront d’ici la fin du mois partir en voyage interstellaire à la conquête d’une planète inconnue… La planète Animatus! ALSH La Fontaine Rue Alfred Nobel, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon

