ALSH La Cascade, le mercredi 30 mars à 07:30

_**Matin :**_ * Lune en assiettes * Aliens * Chasse aux couleurs * Attrappe ta planète _**Après-midi :**_ * Fresque de l’espace * Bataille galactic Les zinzins de l’espace ALSH La Cascade avenue Edouard Bourlaux, Villenave-d’Ornon Gironde

2022-03-30T07:30:00 2022-03-30T18:30:00

