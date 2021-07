Villenave-d'Ornon ALSH La Fontaine Gironde, Villenave d'Ornon Mercredi 28 Juillet 2021 ALSH La Fontaine Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

**MATIN** ——— ### _Groupe Petite Section_ Fabrication de coiffes Mayas ### _Groupe Moyenne Section_ Création de médaillons aztèque / Jeu de balle Incas ### _Groupe Grande Section_ Jeu : » la course de lama » / Réalisation d’une fresque des cités d’or **Après – Midi** —————- ### _Groupe Moyenne Section_ Jeu de cible incas / jeu de société : le lynx ### _Groupe Grande Section_ Fabrication de pendentif des cités d’or / Le parcours du Lama Pour cette nouvelle semaine de vacances vos enfants feront connaissance de Esteban, Tao et Zia, pour partir à la recherche de la cité d’or… ALSH La Fontaine Rue Alfred Nobel, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

