ALSH Jules-Verne, le mercredi 28 juillet à 07:30

MATIN: —— ### Groupe CP-CE1: Piscine Ateliers P’tits débrouillards ### Groupe CE2 et plus: Jeu de rôle: La guerre de l’Espace Piscine APRES-MIDI: ———– ### Groupe CP-CE1: Personnages Stop-Motion Construction d’une fusée Relais planètes ### Groupe CE2 et plus: Grand jeu: La Guerre de l’Espace A la conquête de l’Espace ALSH Jules-Verne 3-5 Rue Colette Besson, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

2021-07-28T07:30:00 2021-07-28T18:30:00

