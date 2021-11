Villenave-d'Ornon ALSH La Cascade Gironde, Villenave d'Ornon Mercredi 24 novembre 2021 ALSH La Cascade Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

ALSH La Cascade, le mercredi 24 novembre à 07:30

**Matin :** * Protège ton oeuf * Tristesse Vs Joie * Emotions modelées * Bonhommes d’émotions **Après-midi :** * Chorégraphie des émotions * Masques d’émotions

Pensez à mettre des affaires de rechanges dans le sac de votre enfant. Attention aux journées fraîches, pensez aux manteaux et tour de cou.

2021-11-24T07:30:00 2021-11-24T18:30:00

