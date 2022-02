Mercredi 2 Février : Protégeons nos mers et océans ALSH La Fontaine Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Mercredi 2 Février : Protégeons nos mers et océans ALSH La Fontaine, 2 février 2022, Villenave-d'Ornon. Mercredi 2 Février : Protégeons nos mers et océans

ALSH La Fontaine, le mercredi 2 février à 07:30

MATIN —– ### Groupe Jean Jaurès • Evite les déchets • Création de vagues marines • Fabrication de médu ses ### Groupe La Fontaine • Fabrication de requins • Relais tri • Création de mini océans APRES-MIDI ———- ### Groupe Jean Jaurès • Pieuvres en rouleaux • Jeu de la sardine géante ### Groupe La Fontaine • Jeu Les dents de la mer • Jeu salu t les pingouins

Veuillez fournir une gourde nominatives à vos enfants ainsi que des chaussons et des vêtements de rechanges nominatifs. Nous avons également besoin de mouchoirs et de lingettes. Merci

Au cours du mois de février, nous sensibiliserons les enfants aux respects des mers et des océans ainsi qu’à la protection de notre environnement. ALSH La Fontaine Rue Alfred Nobel, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-02T07:30:00 2022-02-02T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu ALSH La Fontaine Adresse Rue Alfred Nobel, 33140 Villenave-d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville ALSH La Fontaine Villenave-d'Ornon Departement Gironde

ALSH La Fontaine Villenave-d'Ornon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenave-dornon/

Mercredi 2 Février : Protégeons nos mers et océans ALSH La Fontaine 2022-02-02 was last modified: by Mercredi 2 Février : Protégeons nos mers et océans ALSH La Fontaine ALSH La Fontaine 2 février 2022 ALSH La Fontaine Villenave-d'Ornon Villenave-d'Ornon

Villenave-d'Ornon Gironde