Temps fort : Mercredi 1er juin, Journée Nationale de la parentalité ——————————————————————- ### Visite cosmoludique A 14h A partir de 3 ans Durée d’1h à 1h30 (dépendamment de la visite du jardin) Une découverte des œuvres de l’exposition, immersives et interactives, ponctuée par des temps de jeu collectif. En fonction de la météo, il est possible d’ajouter à la visite guidée une découverte du jardin de l’hospice d’Havré. ### Atelier Tote Bag : Tie and Dye naturel A 15h30 Parent-enfant à partir de 8 ans Durée 1h30 A partir de plantes et légumes, venez teindre votre tote bag dans des motifs psychédéliques, à la façon tie et dye. ### Focus Philo : « Moi, les autres et nous » A 16h A partir de 6 ans En cette journée nationale de la parentalité, prenons partager ensemble sur la parentalité, la notion d’individu et sur la façon dont chacun d’entre nous participe à faire le groupe.

Gratuit sur réservation

Visite cosmoludique à 14h / Atelier Tote Bag : Tie and Dye naturel à 15h30 / Focus Philo : “Moi, les autres et nous” à 16h

Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



2022-06-01T14:00:00 2022-06-01T17:00:00