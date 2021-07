Villenave-d'Ornon ALSH Jules Ferry Gironde, Villenave d'Ornon mercredi 18 Aout ALSH Jules Ferry Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

### **Matin** Groupe PS – Les ouistitis * Jeu du Loup glacée * Atelier des ombres animaux Groupe MS – Les éléphants * Confection d’un tableau de peinture * Jeu de la passe à 10 Groupe GS – Les Crocodiles * Création de pince à linge crocodile * Jeu du lancer de balle ### **Après-midi** Groupe PS – Les ouistitis * Jeu du trappe trappe Ouistiti Groupe MS – Les éléphants * Jeu du chat de la poule et du poussin * Fresque de la savane 2/2 Groupe GS – Les Crocodiles * Jeu du Ouistiti / Crocodile / Eléphant Jumanji ALSH Jules Ferry Rue Blaise Cendrars, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

