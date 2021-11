Villenave-d'Ornon ALSH Joliot-Curie Gironde, Villenave d'Ornon Mercredi 17 novembre 2021 ALSH Joliot-Curie Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Planning pour les enfants de Curie ———————————- ### Matin Visite de la forêt interdite Qui connaît le mieux Harry Potter ? Ludothèque ### Après-midi Fabrication du blason de Gryffondor Jeux de rôle Planning pour les enfants de Ferry ———————————- ### Matin Enquête policière ### Après-midi Fabrication de chapeaux de sorcières Quidditch Thème: Harry Potter ALSH Joliot-Curie 12 Rue Paul André Noubel, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

