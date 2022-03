Mercredi 16 mars Maison pour tous Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Mercredi 16 mars Maison pour tous, 16 mars 2022, Villenave-d'Ornon. Mercredi 16 mars

Maison pour tous, le mercredi 16 mars à 14:00

En pleine préparation, l’équipe d’animation, vous proposons de participer à l’élaboration du programme des vacances de Printemps 2022 !!! Les jeunes présents mercredi 16 mars pourront donner des idées d’activités, de projets, de thématiques, de sorties en vue de ces prochaines vacances !!!

Inscription annuelle et sur inscription

Donne ton avis !!! Maison pour tous 12 rue du commandant Charcot, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Chambéry Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu Maison pour tous Adresse 12 rue du commandant Charcot, 33140 Villenave d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville Maison pour tous Villenave-d'Ornon Departement Gironde

Maison pour tous Villenave-d'Ornon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenave-dornon/

Mercredi 16 mars Maison pour tous 2022-03-16 was last modified: by Mercredi 16 mars Maison pour tous Maison pour tous 16 mars 2022 Maison pour tous Villenave-d'Ornon Villenave-d'Ornon

Villenave-d'Ornon Gironde