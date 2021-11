Villenave-d'Ornon ecole aimé cesaire Gironde, Villenave d'Ornon Mercredi 10 ocotbre ecole aimé cesaire Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

### **MATIN** ### _**Enfants scolarisés à Césaire Groupe A :**_ A la manière de Mandrian : Composition Ou Jeu mon ombre me suis ### _**Enfants scolarisés à Césaire Groupe B**_ A la manière d’ Alexander Calder ou le parcours d’embuche ### _**Enfants Scolarisés dans une autre école**_ _A la manière de Dali : Autoportrait_ _Ou_ _eu d’automne_ ### **APRES MIDI** ### _**Enfants scolarisés à Césaire**_ A la manière de Keith Haring ### _**Enfants Scolarisés dans une autre école**_ _A la manière de Ellsworth Kelly_ Programme d’animation Accueil de Loisirs Maternel Aimé Césaire Thématique : A la manier de …. ecole aimé cesaire rue francoise dolto villenave d’ornon Villenave-d’Ornon Gironde

