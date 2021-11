Villenave-d'Ornon ALSH espace d'Ornon Gironde, Villenave d'Ornon Mercredi 10 novembre ALSH espace d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

ALSH espace d'Ornon, le mercredi 17 novembre à 07:30

Planning pour les enfants de Michelet ————————————- ### Matin Danse (projet spectacle) Percussions Tour du monde ### Après-midi Création de costumes et autres accessoires (projet spectacle) Découvre ton animal Revanche de la bataille navale Planning pour les enfants de Jaurès ———————————– ### Matin Mosaique Déco peinture (projet spectacle) Douaniers / contrebandiers Jeux de mîmes & théâtre ### Après-midi Danse (projet spectacle) Origami Land’Art – Feuilles d’automne Planning pour les enfants de Moulin & autres écoles ————————————————— ### Matin League Pokemon Parcours Blindtest ### Après-midi Tournoi de Uno Activité surprise Thème: Tu viens ? on joue… ALSH espace d’Ornon complexe sportif de la piscine, Route de Léognan, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

2021-11-17T07:30:00 2021-11-17T18:30:00

