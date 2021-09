Ronchamp Ronchamp Haute-Saône, Ronchamp MERCREBIDOUILLES à la FILATURE Ronchamp Ronchamp Catégories d’évènement: Haute-Saône

Ronchamp

MERCREBIDOUILLES à la FILATURE Ronchamp, 29 septembre 2021, Ronchamp. MERCREBIDOUILLES à la FILATURE 2021-09-29 – 2021-09-29 La Filature 2.0 Cour des Artisans #2

Ronchamp Haute-Saône EUR 5 Découvrir les nouvelles technologies, s’initier aux usages numériques ou encore mettre en pratique les loisirs créatifs, tous les ateliers sont ouverts aux jeunes entre 12 et 18 ans. – Tarif : 5€/pers. la séance.

– Places limitées à 10 participants par séance, inscription obligatoire au 03 39 21 21 42 ou en ligne. 29 Septembre 2021 – Brainstorming et Planification de futurs projets au fablab.

6 Octobre 2021 – “Redémarrage” du projet Voiture !

13 Octobre 2021 – Création d’un circuit Imprimé (simple)

20 Octobre 2021 – Introduction aux matériaux composites ( Moulage libre + Projet suivant)

27 Octobre 2021 – Matériaux composites rigides ( Résine sur moules suite du programme du 20 oct.)

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Ronchamp Autres Lieu Ronchamp Adresse La Filature 2.0 Cour des Artisans #2 Ville Ronchamp lieuville 47.70063#6.63876