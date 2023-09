Merci Paris – Concert du Groupe Quilapayun Théâtre du Châtelet Paris, 28 septembre 2023, Paris.

Le jeudi 28 septembre 2023

de 19h30 à 22h30

.Tout public. gratuit

Le 11 septembre 1973, les Quilapayun, porte-drapeau de la nouvelle chanson chilienne et engagés avec le gouvernement de l’Unité Populaire, sont en tournée en France à la demande de Salvador Allende qui a fait du groupe un de ses ambassadeurs culturels à l’étranger.

Ils échappent ainsi à la vague de répression ordonnée par la junte militaire qui conduit à l’arrestation, la torture, voire la disparition et l’assassinat de nombreux artistes chiliens ayant soutenu le premier président socialiste élu au suffrage universel.

Réfugiés en France et pendant tout leur exil, ils vont participer à travers leur art et leurs textes engagés à la résistance qui en 1990 met fin à la dictature. 50 ans plus tard, de nouveau réunis à Paris, ils offrent aux Parisiennes et aux Parisiens un concert exceptionnel au Théâtre du Châtelet pour les remercier de leur accueil et de leur solidarité avec la résistance du peuple chilien.

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

Alfredo Troncoso Leone y Cía. LTDA Groupe Quilapayun