MERCI NINI – SPECTACLE HOMMAGE À ANNIE CORDY Mauguio, 8 juillet 2022, Mauguio.

MERCI NINI – SPECTACLE HOMMAGE À ANNIE CORDY Mauguio

2022-07-08 – 2022-07-08

Mauguio Hérault Mauguio

Trésors de music-hall, de belles chansons émouvantes, un hommage poignant à la guerre, un clin d’œil aux opérettes, c’est tout ça Annie Cordy et le spectacle MERCI NINI qui lui rend hommage en dévoilera toute la diversité.

Un moment de partage avec le public avec tous ses standards tels que : Tata Yoyo, la bonne du curé ou encore Cho Kakao, mais aussi un rendez-vous de découvertes et d’émotions, pour qu’Annie Cordy, Nini, comme on la surnommait dans le métier, continue à vivre dans les mémoires du public et continue à inspirer les jeunes générations.

21h – Sur le Port de Plaisance (CARNON)

Renseignement : 04 67 50 51 15

Rendez-vous pour un moment de partage avec ce spectacle hommage à Annie Cordy

officedetourisme@mauguio-carnon.com +33 4 67 50 51 15

Mauguio

