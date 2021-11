Merci Francis ~ Les Coquettes Espace Madeleine Marie, 6 mars 2022, Sablé-sur-Sarthe.

Merci Francis ~ Les Coquettes

Espace Madeleine Marie, le dimanche 6 mars 2022 à 17:00

Pour leur grand retour, les trois complices nous prouvent qu’elles sont comme le bon vin et se bonifient avec l’âge. Avec ce nouveau show décapant, vous aurez les réponses à des questions essentielles telles que : Est-ce qu’on change quand on vieillit ? C’est quoi être libre ? À quoi ressemble un clitoris ? Et surtout, qui est donc ce mystérieux Francis que Les Coquettes tiennent tant à remercier ! Avec leurs chansons drôlement acidulées entremêlées de sketchs modernes et savoureux, le groupe joue avec délice des conventions et tourne notre société en dérision. Ce trio chic et choc mélange, avec élégance et impertinence, humour et chanson. Un grand bol d’air ! ### Distribution **Mise en scèn**e Nicolas Nebot **Avec Lola Cès, Marie Facundo, Juliette Faucon** **Auteur** Les Coquettes ### Soutien **Production** Jean-Marc Dumontet Production

Tarif plein : 25 € / Tarif réduit : 18 € / Tarif enfant : 13 €

Après avoir conquis près d’un demi-million de spectateurs avec leur premier spectacle, Les Coquettes remettent le couvert avec Merci Francis !

Espace Madeleine Marie rue Saint-Denis 72300 Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe Montreux Sarthe



