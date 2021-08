Genève Théâtre des Grottes Genève Merci de faire la chambre Théâtre des Grottes Genève Catégorie d’évènement: Genève

du jeudi 16 septembre au samedi 25 septembre à Théâtre des Grottes

Ne vous êtes-vous jamais demandé ce qu’il pouvait se passer dans une chambre d’hôtel? N’hésitez plus, poussez la porte… Entre les fameux 5 à 7, les déplaceents pour le travail, les ébats ou même un aller-retour pour un “aller sans retour”….Finalement, il s’en passe des choses dans une chambre d’hôtel à Paris! Les personnages se croisent, comme au carrefour d’une vie, laissant de lerus empreintes de ces moments drôles, émouvants, cocasses, voir curel. N’hésitez plus…Entrer dans la chambre 28….la clé est sur la porte.

Réservation conseillée, 20frs la place

Chambre 28, Hôtel de la Butte, Montmartre Théâtre des Grottes Rue Louis-Favre 43 Genève Grottes et Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16 to 2021-09-25

