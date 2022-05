Merci de déranger ! Musée de Picardie, 14 mai 2022, Amiens.

Musée de Picardie, le samedi 14 mai à 19:00

La rénovation du Musée de Picardie a permis un redéploiement des collections modernes et contemporaines au sein du parcours permanent. Si le fonds de peintures (Balthus, Dubuffet, Bacon) et de sculptures (Miró, Étienne-Martin, Michel Paysant) est majoritaire, la céramique contemporaine s’est progressivement affirmée comme un médium privilégié, bien qu’encore méconnu (Ghislaine Vappereau, Jean-François Texier, Elsa Sahal et Nathalie Talec). Pour mettre en lumière ce médium, le Musée de Picardie a invité La Piscine de Roubaix à partager avec le public la richesse de sa collection de céramiques contemporaines. Celle-ci s’est constituée depuis plus d’une décennie avec la complicité de galeries comme Le Fil Rouge (Galerie QSP), la Plus Petite Galerie du Monde à Roubaix et des collectionneurs privés, constituant ainsi un réseau dynamique de soutien à la création dans ce domaine. L’exposition temporaire [Merci de Déranger !](https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Etablissements-culturels/Musee-de-Picardie/Page-generale-Expositions/Merci-de-deranger-!-Ceramiques-contemporaines) s’insinuera dans le département d’archéologie du Musée de Picardie afin de créer des rapprochements incongrus entre des époques que tout oppose et mettre en valeur la permanence des formes attachées à la technique millénaire de la céramique. Le parcours sera inscrit dans un voisinage intime avec les vestiges du passé et se déclinera suivant des thèmes fondamentaux qui définissent une culture matérielle : l’alimentation et ses ustensiles, les dieux, les cultes et leur symboles. Les œuvres s’affranchiront aussi des codes de la céramique utilitaire, en utilisant les accidents de cuisson, la vaisselle cassée et en s’autorisant des incursions dans la culture populaire. Croiser les époques et les publics, faire circuler les oeuvres, voilà l’ambition de cette rencontre aussi sérieuse que facétieuse. Commissaire générale : Laure Dalon. Conservateur en chef du patrimoine. Directrice des musées d’Amiens. Commissaire scientifique : Maya Derrien. Conservatrice du patrimoine, chargée de l’Art Moderne et Contemporain, Musée de Picardie. Artistes exposés : Marc Alberghina, Peter Briggs, Philip Eglin, Gilles Fromonteil, Safia Hijos, Marnix Hoys, Laurie Karp, Hugo Meert, Réjean Peytavin, Bertrand Secret, Jean-François Texier et Ghislaine Vappereau.

Céramique contemporaine : la Piscine de Roubaix s’invite au Musée de Picardie

Musée de Picardie 2 Rue Puvis de Chavannes 80000 Amiens Amiens Somme



