Villenave-d'Ornon ALSH Jules Ferry Gironde, Villenave d'Ornon Mercerdi 29 septembre ALSH Jules Ferry Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Mercerdi 29 septembre ALSH Jules Ferry, 29 septembre 2021, Villenave-d'Ornon. Mercerdi 29 septembre

ALSH Jules Ferry, le mercredi 29 septembre à 07:30

### **Activités du matin:** * Parcours des pokémons * Les badges des pokémons * Le grand Schtroumpf en 3D * Le village des Schroumpfs * Les minions portent crayons * Histoire rythmée ### **Activités de l’aprés-midi:** * Atelier conte * Sasha le facteur * Suite du grand Schtroumpf en 3D * Loup garou schtroumfantastique * Chasse banana La découverte des arts ALSH Jules Ferry Rue Blaise Cendrars, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T07:30:00 2021-09-29T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu ALSH Jules Ferry Adresse Rue Blaise Cendrars, 33140 Villenave-d'Ornon Ville Villenave-d'Ornon lieuville ALSH Jules Ferry Villenave-d'Ornon