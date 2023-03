Mercatou, marché gourmand à Saint-Chels Saint-Chels Catégories d’Évènement: Lot

Saint-Chels

Mercatou, marché gourmand à Saint-Chels, 2 août 2023, Saint-Chels . Mercatou, marché gourmand à Saint-Chels salle des fêtes Saint-Chels Lot

2023-08-02 10:00:00 10:00:00 – 2023-08-02 Saint-Chels

Lot 10h visite du site géologique

14h salon du livre

16h marché de producteurs et animations patrimoniales

19h restauration

21h rando nocturne départ e la salle des fêtes

Plusieurs animations sur les constructions de murs en pierres sèches, la fabrication du pastis, les abeilles …

Randonnée nocturne à 21 h

pas de réservation Journée patrimoine le matin avec une visite d’un site géologique, l’après-midi marché de producteurs, animations sur les constructions de murs en pierres sèches, les abeilles, les savoir faire locaux… Présentation de la réserve géologique Unesco, salon du livre, et en soirée marché gourmand suivi d’une balade nocturne, l’occasion de découvrir le territoire nocturne du village étoilé 4 * . +33 6 76 45 39 11 OTGF

Saint-Chels

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Saint-Chels Autres Lieu Saint-Chels Adresse salle des fêtes Saint-Chels Lot Ville Saint-Chels Departement Lot Lieu Ville Saint-Chels

Saint-Chels Saint-Chels Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-chels /

Mercatou, marché gourmand à Saint-Chels 2023-08-02 was last modified: by Mercatou, marché gourmand à Saint-Chels Saint-Chels 2 août 2023 Lot Saint-Chels salle des fêtes Saint-Chels Lot

Saint-Chels Lot